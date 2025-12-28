駅から100m一方通行化 日吉駅西口横浜市は2025年12月23日、港北区の東急「日吉駅」西口の道路を19日に一方通行化したと発表しました。 【おおお激変！】これが日吉駅西口の「一方通行化」です（地図／写真）日吉駅西口から放射状に延びる「サンロード」「浜銀通り」「日吉中央通り」「普通部通り（慶応普通部に通じる道）」の4本について、駅から約100mの範囲を終日一方通行にしました。一方通行規制は、自転車を含む全ての