真田ナオキが、2026年3月18日にライブDVD『真田ナオキ 2025秋の奏で』をリリースする。 （関連：氷川きよし、“演歌以外”の楽曲が持つ魅力ポップス、ジャズでも光る確かな歌唱力と表現力） 今作は、2025年10月13日に東京 浅草公会堂にて開催されたコンサートの模様を収録したもの。特典映像として真田へのインタビューも収録されており、当日の熱狂と感動を余すところなく堪能できる1枚となっている。