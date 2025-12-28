お笑いコンビ、博多華丸大吉の博多大吉（54）が、27日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）に出演。上京後の最初のレギュラー番組で世話になったMCを明かした。中山秀征がゲスト出演し、大吉は「東京に上京して初めていただいたレギュラーがヒデさんがメインMCの『ラジかるッ』だった」と明かした。中山は「もうね腕がね、この2人（博多華丸・大吉）も抜群だった。こんなレベルの子た