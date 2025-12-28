柔道男子60キロ級で五輪3大会連続金メダルの野村忠宏氏（51）が、27日放送のTBS系「幹事Xと名店の夜〜櫻井翔は誰を呼ぶ？〜」（深夜0時10分）に出演。五輪の秘話を明かした。幹事に指名された嵐の櫻井翔（43）が、自身の人脈で参加者を集めて食事会を開催。野村氏のほか、ヒップホップミュージシャンZeebra（54）、バイきんぐ小峠英二（49）、俳優佐藤隆太（45）、俳優濱尾ノリタカ（26）が、櫻井の呼びかけに応じて集まった。『会