◇第105回全国高校ラグビー1回戦倉吉東0―82飯田（2025年12月28日花園）全国高校ラグビー大会は28日に1回戦が行われ、選手17人の倉吉東（鳥取）は、飯田（長野）に0―82で敗れて15度目の出場での初勝利を逃した。後半は攻めに転じる時間帯が増えたものの得点には至らなかった。鳥取勢は94回大会で倉吉北が5得点を挙げて以来11大会連続ノートライに終わった。高校からラグビーを始めた主将のCTB熊崎拓己（3年）は「1トラ