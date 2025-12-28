¥¿¥ì¥ó¥ÈÃæ»³½¨À¬¡Ê57¡Ë¤¬¡¢27Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡ÖÆó¸®ÌÜ¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Á¥Ä¥Þ¥ß¤Î¥Ï¥Ê¥·¡Á¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0»þ55Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÂÎ¸³¤·¤¿°ìÈÖ¤Î½¤Íå¾ì¡×¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÂçµÈ¤Ï¡Ö¤è¤¯¥Ò¥Ç¤µ¤ó¤Î½¤Íå¾ì¤Ã¤Æ¡ØÊÌ¤Ë¡Ä¡Ù¤Î¤È¤­¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤Ç¤â¤¢¤ì¤¬°ìÈÖ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¤Õ¤ë¤È¡¢Ãæ»³¤Ï¡Ö¤¢¤ì1°Ì¤À¤í¡£¤¢¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£Âô¿¬¥¨¥ê¥«¤Ï07Ç¯¡¢¼ç±é±Ç²è¡Ö¥¯¥í¡¼¥º¥É¡¦¥Î¡¼¥È¡×¤ÎÀëÅÁ¤Î¤¿¤á¡¢Ãæ»³¤¬MC¤ò