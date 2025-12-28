TBSの宇賀神メグアナウンサー（29）が、28日までに自身のインスタグラムを更新。同期の田村真子アナウンサー（29）、2026年1月に同局を退社する良原安美アナウンサー（30）との3ショットを公開した。【写真】田村真子アナ＆良原安美アナとの同期3ショットを公開した宇賀神メグアナ「とうとうこの日が来てしまいました…。同期の良原アナの最後の出社日。田村アナと一緒に寄せ書きを作って渡しました」とつづり、花束と色紙を手