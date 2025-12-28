＜第76回NHK紅白歌合戦リハーサル＞◇28日◇NHKホール紅白リハーサルがスタートした。27年ぶり3度目の出場となるTUBEが意気込みを語った。デビュー40周年を記念し、「紅白夏の王様メドレー」として「シーズン・イン・ザ・サン」などヒット曲を披露する。ボーカルの前田亘輝（60）は「とにかく季節がアウェーなので。呼ばれたことに驚いているのが正直なところですけど、精いっぱい盛り上げたいと思います」と力を込めた。“夏バ