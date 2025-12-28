シーズンを通して活躍した日本プロサッカー選手会（ＪＰＦＡ）所属の選手を表彰する「極楽湯ｐｒｅｓｅｎｔｓＪＰＦＡアワード２０２５」の各カテゴリー最優秀選手賞が２８日、発表となり、Ｊ１は鹿島ＧＫ早川友基が初受賞した。Ｊ１で９年ぶりの優勝を果たした鹿島で、全３８試合に出場した早川。守備の要として、ゴール前で圧倒的な存在感を放ち、Ｊリーグアウォーズでも最優秀選手を受賞し、同賞で“２冠”となった。投票