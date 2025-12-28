タフなSUVスタイルで独自の地位を確立 日本市場で存在感を高めるフランス車のMPV（マルチ・パーパス・ビークル）の中でも、一際「タフさ」を放つモデルがプジョー「リフター」です。2019年10月にファーストエディションが日本上陸して以来、兄弟車のシトロエン「ベルランゴ」と共に人気を博してきましたが、2024年8月22日、デザインを一新し機能を向上させた最新モデルが発売されました。【画像】超カッコイイ！ これが「“3列