私はカナコ。旦那のリョウジと3歳の娘と一緒に、毎年2回旦那の実家に帰省していました。いままで我慢をして行っていましたが、旦那の妹ミナちゃんが結婚したことにより滞在日数が増え、出費がかさむようになり、義実家に帰りたくありません。けれどもそうすると、義姉ユキさん家族の負担や出費が増えてしまうので悩ましいです。ユキさんのことはとても好きで、義実家ではお互い助け合っているので……。どうしたものか。「ねぇ……