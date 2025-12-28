◆第105回全国高校ラグビー大会1回戦長崎北陽台72―7富山第一（28日・花園ラグビー場）準優勝経験のある長崎北陽台は7大会連続出場の富山第一を攻守で圧倒し、12トライを奪って2回戦進出を決めた。「とにかく入りが大事だ」と品川英貴監督（50）は指示していたが、意に反して開始早々に先制トライを許してしまった。しかし、その3分後に前回大会でトライを記録しているCTB白丸暖人（3年）が巧みなステップで突破し、ゴー