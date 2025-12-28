30Æü¤ËÊ¿ÄÍ¶¥ÎØ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖKEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë9¿Í¤¬¶¥ÎØ¾ìÆþ¤ê¤·¤¿¡£19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñ¸«¤Ç¤ÏÊÂ¤Ó¤¬È½ÌÀ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¶áµ¦Àª¤Ï»ûºê¡½ÏÆËÜ¡½¸ÅÀ­¡½Æî¤Î4¼Ö¤Ç·ëÂ«¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÏÆËÜ¤Ï¡Ö4¿Í¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÈÖ¼ê¤À´èÄ¥¤é¤»¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È»×¤¦¡£¤â¤¦Ê¢¤Ï¤¯¤¯¤Ã¤¿¡×¸ÅÀ­¤â¡Öµ­Ç°¤È¤«¤Ê¤éÊÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï1Ç¯´Ö¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤¢¤ë¡£ËÍ¤âÆî¤µ¤ó¤â²¿¤ÎÉÔËþ¤â¤Ê¤¯3¡¢4ÈÖ¼ê¤ò²ó¤ë