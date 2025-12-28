シーズンを通して活躍した日本プロサッカー選手会（ＪＰＦＡ）所属の選手を表彰する「極楽湯ｐｒｅｓｅｎｔｓＪＰＦＡアワード２０２５」の各カテゴリー最優秀選手賞が２８日、発表となり、Ｊ３は栃木シティＦＷ田中パウロ淳一が選ばれた。同賞は選手間の投票で選出される。田中は今季Ｊ３優勝を果たした栃木で１１ゴールと攻撃陣を引っ張った。またＳＮＳでは、サッカー初心者という設定の女性「パウちゃん」に扮（ふん）し