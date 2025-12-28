¢¡Á´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¢¦£±²óÀï¸÷Àô¥«¥È¥ê¥Ã¥¯£±£°£¶¡½£³»³·ÁÃæ±û¡Ê£²£¸Æü¡¢Âçºå¡¦²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡Ë¸÷Àô¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¤¬¸©Àª¤È¤·¤Æ½é¤Î£±£°£°ÅÀº¹¥²¡¼¥à¤Ç£±²óÀï¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£Á°È¾£³Ê¬¡¢¥×¥í¥Ã¥×ÃæÅç¿¿³¤°Î¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬¥é¥Ã¥¯¤«¤é»ý¤Á½Ð¤·¡¢ÀèÀ©¤Î¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤¿¡£¤³¤ÎÆÀÅÀ¤ò¼ê»Ï¤á¤ËÁ°È¾¤À¤±¤Ç£µ£²ÆÀÅÀÃ¥¤¤¡¢¸åÈ¾¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë£µ£´ÅÀ¤òÄÉ²Ã¤·¡¢£±£°£¶¡½£³¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü£³¥È¥é¥¤Ã¥¤Ã¤¿ÃæÅç¤Ï¡Ö¡Ê£±£°£°ÅÀº¹¥²¡¼¥à¤Ç¡Ë¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý