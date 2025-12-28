¤­¤ç¤¦¡Ê28Æü¡Ë¸á¸å0»þÈ¾¤´¤í¡¢¹áÀî¸©»°Ë­»Ô¤ÎµÙ¹ÌÅÄ¤Î²¼Áð¤Ê¤É¤¬¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢½÷À­¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤­¤ç¤¦¸á¸å0»þÈ¾¤´¤í¡¢»°Ë­»Ô¹âÀ¥Ä®²¼Ëã¤ÎµÙ¹ÌÅÄ¤Ç¡¢²ÈÄí¤´¤ß¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤íÇ³¤¨¹­¤¬¤Ã¤¿¤È¡¢¤´¤ß¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À­¡Ê62¡Ë¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ²Ð¤Ï¡¢µÙ¹ÌÅÄ¤Î²¼Áð¤Ê¤ÉÌó1064Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤ò¾Æ¤¤¤Æ¡¢Ìó30Ê¬¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢ÄÌÊó¤·¤¿½÷À­¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤ÆÉÂ