ヴィッセル神戸は28日、シアトル・サウンダーズFC（アメリカ）のリザーブチーム、タコマ・ディファイアンスに期限付き移籍していたDF山田海斗が神戸に復帰することを発表した。2006年8月31日生まれで現在19歳の山田は192センチメートルのDF。ヴィッセル神戸のU−15、U−18を経て、2025シーズンよりトップチームに昇格したが、今年1月にタコマ・ディファイアンスへの期限付き移籍が決定し、同クラブのリーグ戦となるMLSネクスト