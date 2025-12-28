ÀÅ²¬¸©Ç®³¤»Ô¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯ACAO FOREST¤Ç¡¢2026Ç¯1·î1Æü(½Ë)¤Ë¡ÖACAO½éÆü¤Î½Ð¥é¥ó¡õ¥¦¥©¡¼¥¯¡×¤¬½é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ÉáÃÊ¤ÏÁö¤ì¤Ê¤¤±àÆâ¤ÎºäÆ»¤ò¾å¤ê¡¢³¤¤ËÎ×¤àÀä·Ê¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç½éÆü¤Î½Ð¤òÇÒ¤à¡¢À¶¡¹¤·¤¤¸µÆü¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀä·Ê¡ªÁêÌÏÆç¤òË¾¤à¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ç¥Ã¥­¤«¤é½éÆü¤Î½Ð¤òÄ¯¤á¤ëÇ®³¤»Ô¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯ACAO FOREST¤Ç¡¢¿·¤·¤¤Ç¯¤ÎËë³«¤±¤òÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤Ë¤Ç¤­¤ë¥é¥ó¡õ¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¢£¹âÄãº¹Ìó70¥á¡¼¥È¥ë¡¢Áö¤Ã¤Æ¤â