¡ÚÌ¡²è¡Û¤³¤ÎÌ¡²è¤ò¤Ï¤¸¤á¤«¤éÆÉ¤àÉ×¤¬¥¨¥ê¡¼¥È¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î²ÈÂ²¤ÈÉ×¤¬Ìµ¿¦¤Ç¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë»°Ëæ¤Î²ÈÂ²¡£ÀµÈ¿ÂÐ¤Î2¤Ä¤Î²ÈÂ²¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡©À¤´Ö¤ÎÌÜ¤«¤é¤Ï¡Ö¥¨¥ê¡¼¥È²ÈÂ²¡×¤¬²¿ÉÔ¼«Í³¤Ê¤¯½çÉ÷ËþÈÁ¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏºÊ¤Î²æËý¤Î¾å¤ËÀ®¤êÎ©¤Ä¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢°é»ù¡¢ÉÔÎÑ¡¢¿Æ¤È¤ÎÆ±µï¤Ê¤É¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤Ü¤ÃÈ¯¤·¡¢Êø²õ¤Ø¤È¸þ¤«¤¦²ÈÂ²¤Ï¡Ä⁉¥ê¥¢¥ë¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë²ÈÄíÌäÂê¤Ë¥¹¥ê¥ë¤È¥â¥ä¥â