Åìµþ¡¦ÆüÌî»Ô¤Ë¤¢¤ëÅÔÎ©Â¿ËàÆ°Êª¸ø±à¤Ç¥ª¥ª¥«¥ß1Æ¬¤¬Ã¦Áö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢±àÆâ¤ÇÊá³Í¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Â¿ËàÆ°Êª¸ø±à¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢28Æü¸áÁ°¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ª¥ª¥«¥ß1Æ¬¤¬¡¢»ô°é¥¨¥ê¥¢¤Î°Ï¤¤¤ÎÃæ¤«¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸á¸å2»þ20Ê¬º¢¡¢±àÆâ¤ÎÀµÌç¶á¤¯¤Îé®¤Ë¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¿¦°÷¤Ê¤É¤¬Ëã¿ì½Æ¤ÈÌÖ¤ò»È¤Ã¤ÆÊá³Í¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Êá³Í¤µ¤ì¤¿¥ª¥ª¥«¥ß¤Ï28ÆüÃæ¤Ë¡¢»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿°Ï¤¤¤ÎÃæ¤ËÌá¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥ª¥ª¥«¥ß¤Ï¸áÁ°9»þ