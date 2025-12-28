Åìµþ¡¦ÆüÌî»Ô¤ÎÂ¿ËàÆ°Êª¸ø±à¤Ï28Æü¡¢Ã¦Áö¤·¤Æ¤¤¤¿¥ª¥ª¥«¥ß1Æ¬¤òÊá³Í¤·¤¿¡£Â¿ËàÆ°Êª¸ø±à¤Ë¤è¤ë¤È¡¢28Æü¸áÁ°¡¢»ô°é°÷¤¬³«±à¸å¤Ë2Æ¬»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ª¥«¥ß¤Î1Æ¬¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤­¡¢·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤¿¡£Íè±à¼Ô¤Ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤ª¤é¤º¡¢¿¦°÷¤È·Ù»¡¤é¤¬ÁÜº÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Â¿ËàÆ°Êª¸ø±à¤Ï28Æü¸á¸å¡¢¡ÖÂÐ¾ÝÆ°Êª¤ÏÀè¤Û¤ÉÌµ»ö¤ËÊá³Í¤µ¤ì¡¢°ÂÁ´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£28Æü¤ÏÎ×»þµÙ±à¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£