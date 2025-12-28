歌手の松田聖子が「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」に特別企画で出場することが２８日、同局から発表された。５年ぶり２５回目の出場で、１９８０年の初出場時に歌った「青い珊瑚礁」を披露する。今回、放送１００年の記念すべき紅白歌合戦を締めくくる特別企画として、紅組と白組の対戦が終わったあと、番組の最後にＮＨＫホールで歌唱する。聖子は「放送１００年という輝かしい節目、そして私自身のデビュー４５周年に、再び紅