日本ハムが2年連続最多勝・有原航平の獲得を発表日本ハムは28日、ソフトバンクから自由契約となっていた有原航平投手と入団合意に達したと発表した。2020年まで6年間在籍した33歳右腕が、6年ぶりに古巣へ復帰する。2年連続最多勝右腕の獲得に、ファンは「伊藤大海と最強右腕コンビ結成で、2026優勝待ったなし！」「ファイターズ盤石になりつつある！」と期待を高めている。2年連続2位から悲願のリーグ制覇を目指す日本ハムに、