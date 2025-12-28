DOMOTO¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¤¬28Æü¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ²ËÜ¸÷°ì¡õÆ²ËÜ¹ä¤¬¡ÈDOMOTO¡É¤È¤·¤Æ½é¤Î»¨»ïÉ½»æ¡ª¡Öanan¡×¤ËºÇ¾åµé¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥ë¥Ã¥¯¤ÇÅÐ¾ìÆ²ËÜ¤ÏÆ±Æü¡¢½êÂ°¤¹¤ëSTARTO ENTERTAINMENT¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ²¼µ­¤ÎÄÌ¤ê¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¢¡È¯É½Á´Ê¸¤¤¤Ä¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ø¤æ¤¯Ç¯¤òÀË¤·¤ß¤Ä¤Ä¡¢¤¯¤ëÇ¯¤ò»ØÀÞ¤ê¿ô¤¨¤ëÇ¯¤ÎÊë¤ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿ÁÇ¤Ï³ÊÊÌ¤Î¤´¹âÇÛ¤ò»ò¤ê¡¢¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¤³