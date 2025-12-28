ÀÅ²¬¸©»°Åç»Ô¤Î¹©¾ì¤Ç»É¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ15¿Í¤¬Éé½ý¤·¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¸µ½¾¶È°÷¤ÎÃË¡Ê38¡Ë¤¬¡Ö¿¦¾ì¤Ç·ù¤¬¤é¤»¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬28Æü¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¸©·Ù¤ÏÈÈ¹Ô¤Î·Ð°Þ¤ò¿µ½Å¤ËÄ´¤Ù¤ë¡£