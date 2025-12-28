DOMOTO¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¤µ¤ó¡Ê46¡Ë¤¬28Æü¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ø´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Æ²ËÜ¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢»ä¡¢Æ²ËÜ¸÷°ì¤Ï·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤É¤ó¤Ê»þ¤âÊÑ¤ï¤é¤ÌÁÛ¤¤¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¿¼¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò·ÇºÜ¡£¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ¤ÎÊý¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¢£KinKi Kids¤È¤·¤Æ¥Ò¥Ã¥È¶ÊÏ¢È¯²þÌ¾¤·¿·¥¹