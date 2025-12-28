公営住宅を利用している人のなかには、さまざまな事情で家賃を滞納してしまうケースがあります。原則として家賃は期限までに支払うものです。滞納し続けると、やがて明け渡しを求められる可能性があるため、注意が必要です。 今回は、公営住宅の家賃を滞納し続けた場合に起こりうることや、家賃を滞納しないためにできることなどについてご紹介します。 公営住宅の家賃を滞納するとどうなる？ 公営住宅の家賃