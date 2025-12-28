¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/28¡ÛDOMOTO¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¡Ê46¡Ë¤¬12·î28Æü¡¢½êÂ°¤¹¤ëSTARTO ENTERTAINMENT¤òÄÌ¤·¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Æ²ËÜ¤ÎÎ¬Îò¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ²ËÜ¸÷°ì¡ÖÊÌ¿Íµé¡×·ãÊÑ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¢¡Æ²ËÜ¸÷°ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×³èÆ°¤È¥½¥í³èÆ°¤ÎÎ¾Î©Æ²ËÜ¸÷°ì¤Ï¡¢1979Ç¯1·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£1991Ç¯¤Ë¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ËÆþ½ê¤·¡¢1997Ç¯¤ËKinKi Kids¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö¾Ë»Ò¤Î¾¯Ç¯¡×¤Ç¥Ò¥Ã¥È¤òµ­Ï¿