【モデルプレス＝2025/12/28】乃木坂46が28日、東京・渋谷のNHKホールにて「第76回NHK紅白歌合戦」の音合わせ・取材会を行い、報道陣の取材に応じた。【写真】2025年「紅白歌合戦」曲目一覧◆乃木坂46「皆で涙を流して抱き合って喜んだ」賀喜遥香がセンターを務める『Same numbers』を披露する乃木坂46。グループからは賀喜のほか、一ノ瀬美空、井上和、池田瑛紗、梅澤美波、遠藤さくら、川崎桜（※「崎」は正しくは「たつさき」）