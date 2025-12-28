£²£·Æü¡¢ºÑÆîµ°Æ»¸òÄÌ£´¹æÀþ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë»ÔÌ±¡£¡ÊºÑÆî¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿¼ëÖÄ¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒºÑÆî12·î28Æü¡ÛÃæ¹ñ»³Åì¾ÊºÑÆî»Ô¤òÁö¤ëµ°Æ»¸òÄÌ4¹æÀþ¤Î½éÎó¼Ö¤¬27Æü¸áÁ°¡¢½çÄ´¤ËÆþÀþ¤·¡¢¹ñÆâ½é¤ÎÀô°è¥«¥ë¥¹¥ÈÃÏ·Á¤ò´Ó¤¯ÃÏ²¼Å´¤¬Àµ¼°¤Ë±¿Å¾¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£ÆÃ¼ì¤ÊÃÏ¼Á´Ä¶­¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æ±»Ô¤ÏÃÏ²¼Å´Àß·×»þ¤ËÂçµ¬ÌÏ¤ÊÍ½È÷Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¹©»ö¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤¿å¸»¤äÂÓ¿åÁØ¤òÈò¤±¡¢ÃÏ²¼¿¼¤¯¤ËÀßÈ÷¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤ÇÀôÅÔ¡¦ºÑÆî¤Î¿åÌ®¤ò¼é¤Ã¤¿¡£8¹æÀþ¤È6