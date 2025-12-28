Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬28Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢27Ç¯¤Ö¤ê¤Î3²óÌÜ¤Î¹ÈÇò¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ëTUBE¤¬°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤ÎTUBE¤Ï¡Ö¹ÈÇò ²Æ¤Î²¦ÍÍ¥á¥É¥ì¡¼¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥µ¥ó¡×¡ÖÎø¤·¤Æ¥à¡¼¥Á¥ç¡×¡Ö¤¢¡¼²ÆµÙ¤ß¡×¤ÎÌ¾¶Ê¤¿¤Á¤ò¥á¥É¥ì¡¼¤Ë²Î¾§¤¹¤ë¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¡×¤ä¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¤â»²²Ã¤·¡¢À¹¤ê¾å¤²