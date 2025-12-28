¹â²¬»Ô¤Î80Âå¤Î½÷À­¤¬¡¢·Ù»¡´±¤Ê¤É¤òÁõ¤Ã¤¿ÆÃ¼ìº¾µ½Èï³²¤ËÁø¤¤¡¢1400Ëü±ß¶á¤¯¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹â²¬·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£Ç¯7·î¡¢»ÔÆâ¤Î80Âå½÷À­¤Î¤â¤È¤Ë¿·³ã¸©·Ù¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï»ö·ï¤ÎÈï³²¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¾å¤Ç¡¢ÍÂÃù¶â¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¸ýºÂ¤Ê¤É¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¸¡»ö¤òÁõ¤Ã¤¿ÃË¤«¤é¡ÖÈÈ¿Í¤òÊá¤Þ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë»æÊ¾ÈÖ¹æ¤òÄ´¤Ù¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¡¢¡Ö¤ª¶â¤òÍÂ¤«¤é¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¡¢