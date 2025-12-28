大阪を訪れると韓国人の姿が多く、まるで韓国の都市のようだという意味で「京畿（キョンギ）道大阪市」などとインターネット上で言われているという。26日、韓国・聯合ニュースは、実際どれほど韓国人が多いのか観光庁の資料などをまとめて伝えた。法務部がまとめた昨年の到着地別・韓国人出国者現況によると、日本が860万人で圧倒的1位となっている。次いでベトナム（449万人）、中国（231万人）、タイ（171万人）、フィリピン（1