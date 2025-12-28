J２のベガルタ仙台は12月28日、いわきFCから五十嵐聖己が完全移籍で加入すると発表した。桐蔭横浜大に在学中の2024年３月にいわきに特別指定選手として登録された五十嵐は、同年７月にプロ契約を締結。初年度はリーグ戦34試合、25シーズンは全38試合に出場した。23歳のDFは、新天地となる仙台の公式サイトを通じて、以下のようにコメントした。「このすばらしいクラブでプレーできること、そしてゴールドに染まるユアスタの