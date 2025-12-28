◇バスケットボール ウインターカップ2025 大阪薫英女学院66-61桜花学園(28日、東京体育館)高校バスケットボールの全国大会「ウインターカップ2025」は28日、女子決勝が行われ、大阪薫英女学院が初優勝を飾りました。夏のインターハイ女王・桜花学園と対戦した大阪薫英は第1クオーターから激しい攻防、徐々に勢いづいた桜花学園がリードしますが、残り1分12秒のをところで大阪薫英が1点差に迫ります。しかし残り47秒に3ポイントシ