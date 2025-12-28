米国・ＡＥＷのＰＰＶ「ＷＯＲＬＤＳＥＮＤ」（イリノイ州シカゴ）が２７日（日本時間２８日）に放送され、ＡＥＷ統一王者のオカダ・カズチカ（３８）がジョン・モクスリーとの「コンチネンタル・クラシック」決勝戦に敗れ連覇を逃した。自身の保持するコンチネンタル王座をかけたリーグ戦で順当に勝ち進んだオカダは、準決勝で新日本プロレスのＩＷＧＰ世界ヘビー級王者ＫＯＮＯＳＵＫＥＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介）