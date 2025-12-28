お正月の食卓に、何かひとつ〈とっておき〉を用意したい。じっくり煮て仕上げる『極うま煮豚』は、しっとりやわらかな口当たりと、肉のうまみが溶け込んだ煮汁が魅力。前もって作っておけるから、当日は切って盛るだけで立派なごちそうが完成します。余裕を生む、年始の頼れる主役です。『極うま煮豚』のレシピ材料（作りやすい分量）豚肩ロースかたまり肉……2本（約500g×2） にんにく……4かけ ねぎ……10cm×2 パクチー……1株