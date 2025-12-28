DOMOTO¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¡Ê46ºÐ¡Ë¤¬12·î28Æü¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£STARTO ENTERTAINMENT¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡ÖÆ²ËÜ¸÷°ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬ ¤³¤ÎÅÙ¡¢Æ²ËÜ¸÷°ì¤Ï·ëº§¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡×¤È·ëº§¤òÊó¹ð¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â³§¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶»¤Ë ¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¤Ò¤È¤Ä¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¤ª»Å»ö¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤­¹ç¤¤ ¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¤Î¤´±ï