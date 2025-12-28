ミュージアムマイル（c）SANKEI 2025年競馬の総決算グランプレース 第70回有馬記念（GI 2,500メートル 芝・右）が28日、中山競馬場で行われる。 今年はGI馬が6頭も名を連ね、いずれも実力伯仲。さらにGIを勝っていない馬たちにも見どころが多く、どの馬にもチャンスがある。 過去5年の有馬記念を振り返ると、3歳馬が3勝と好調。今年は皐月賞馬・ミュージアムマイルが虎視眈々と世代交代を狙っている。