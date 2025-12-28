◇サッカー・アフリカ選手権（モロッコ、12月21日〜1月18日)24チームが6つのグループに分かれるグループステージ。各組の上位2チームと各組3位の上位4チームが、ノックアウトステージに進出できます。27日には、C組、D組の第2戦が行われました。C組では、日本が北中米ワールドカップグループステージで当たるチュニジアがナイジェリアと対戦。チュニジアは0−3のビハインドから後半、モンタサル タルビ選手（ロリアン/フランス）の