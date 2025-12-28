¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Ï28Æü¡¢MFÃÝÆâÎÃ¡¢MFÅÄÉô°æÎÃ¤ÈJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ª¤è¤Ó2026-27¥·¡¼¥º¥ó¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£µ¨¤ÎJ1¥ê¡¼¥°¤ÇÃÝÆâ¤Ï11»î¹ç½Ð¾ì¡¢ÅÄÉô°æ¤Ï25»î¹ç1ÆÀÅÀ¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£