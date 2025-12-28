¸µTOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¤µ¤ó¤¬28Æü¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ëNACK5¡Ø¾¾²¬¾»¹¨¤ÎºÌ¤êºëÀèÃ¼¡Ù¤Ë½Ð±é¡£12·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆSTARTO ENTERTAINMENT¼Ò¤È¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¾¾²¬¾»¹¨ ¡ÛSTARTO¼Ò¤ÈÇ¯Æâ¤Ç¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó½ªÎ»¡ÖÎ¥¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¯½ÐÍè¤ë»ö¤â¤¢¤ë¡×1·î¤«¤é¿·²ñ¼Ò¡ÖMMsun¡×¤Ç³èÆ°¤Ø2025Ç¯6·î¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ò»¶¡¢¤½¤·¤Æ³ô¼°²ñ¼ÒTOKIO¤ÎÇÑ¶ÈÈ¯É½¤È¤¤¤¦Âç¤­¤ÊÅ¾´¹´ü¤ò·Ð¸³¤·