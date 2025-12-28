ＤＯＭＯＴＯの堂本光一が２８日、所属事務所「ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」の公式サイトなどで結婚したことを発表した。関係者によると、相手は元女優の一般女性。独身を貫いてきた光一の結婚にファンを中心にＳＮＳ上は騒然となった。光一はこの日、同サイトで「私事で恐縮ですがこの度、堂本光一は結婚する運びとなりましたことをこれまでの歩みを支えてくだった関係者の皆さまへご報告させていただきます」