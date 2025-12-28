ＭＬＢ公式サイトは２７日（日本時間２８日）、２０２５年に重要なマイルストーン（節目の記録）に到達した１０選手の特集を掲載し、ドジャース・大谷翔平投手（３１）らが名を連ねた。大谷は今季、６月１４日（同１５日）の本拠地ジャイアンツ戦で初回に先制の２４号先頭打者弾。１１戦、４７打席ぶりの一発でトンネルを抜けると、６回にも２５号ソロを放ち、日本人選手では史上初のメジャー通算２５０本塁打に到達した。同