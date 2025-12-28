サッカーU―23アジア杯に臨む日本代表が発表され、記者会見する大岩監督＝28日、東京都内日本サッカー協会は28日、U―23（23歳以下）アジア・カップ（来年1月6日開幕・サウジアラビア）に臨むU―23日本代表に、フル代表経験のある佐藤龍（FC東京）大関（川崎）ら23選手を選んだ。2028年ロサンゼルス五輪への強化を念頭に、05年以降生まれのメンバーで編成した。大岩監督は東京都内で記者会見し、2連覇が懸かる大会へ「一戦一戦