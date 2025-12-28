空港で食べれちゃう「オホーツクメシ」北海道東部にある「女満別空港」に2025年12月29日、新たなで新たな総合レストラン「そらのわ」がオープンします。どのようなメニューがあるのでしょうか。オープン前日の28日、その店内やメニューの内容が報道陣に公開されています。【写真】えっ…これが「女満別空港の豪華メシレストラン」全貌です「そらのわ」は116席を配したレストランで、ターミナルビルの2階に位置。店内ではオホーツ