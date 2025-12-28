せっかく東京駅に来たのなら、ここでしか買えない商品を買って渡したいもの。約10年東京駅の手土産を紹介してきた編集部が「これぞ名作！」という駅限定の“テッパン”を5品セレクト。箱ごと渡してもよし、ばらまきもよし、その場で食べてもよし。用途様々！【5位】＜グランスタ東京＞『富士見堂』東京鈴せんべい（14袋）1150円煎餅に餡を挟んだ「あんこ天米」が人気だが、ほかの煎餅もレベルが高い。「だし醤油」はすっきりと香り