12月28日、サウジアラビアで１月６日に幕を開けるU-23アジアカップに挑む、U-23日本代表のメンバーが発表された。今大会は28年夏のロサンゼルス五輪を見据えた上で重要な戦いとなる。経験値の蓄積やチームの成熟度を高めるといったシンプルな理由がある一方で、最もポイントになるのがロス五輪のアジア最終予選に大きく関わってくる点だ。次回のU-23アジアカップは28年開催予定で、ロス五輪の最終予選を兼ねている。ポット決