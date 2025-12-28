「全国高校ラグビー・１回戦、秋田工２２−１１専大松戸」（２８日、花園ラグビー場）名門・秋田工のピンチを救ったのは、ＣＴＢ近藤龍之介（３年）の個人技だった。創部１００年を迎えた記念の大会で、秋田工は７３度目の花園に当然、強い思いで足を踏み入れた。同校の“伝統技”でもあるモールでの押し込み。ここで「よく研究して、対策された」（沢木賢一監督・５４）と、アドバンテージを生み出せなかった。むしろＦＷ陣