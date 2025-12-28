ふるさと納税は、応援したい自治体に寄附すると、寄附額のうち2000円を越える部分について所得税と住民税から原則として全額が控除されることに加え、「実質的に自己負担2000円で食べ物や日用品など返礼品がもらえるお得な制度」です。 年収や家族の扶養状況などによって自己負担が2000円で済む上限額が変わってくるのは、多くの人が知っているのではないでしょうか。前年の年収などから上限額をある程度予測して、計画的に寄